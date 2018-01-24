鐵捲門降下時鑽入 偷60顆總重320克拉藍寶石

2018-01-24

價值80萬 警鎖定年約40歲男子

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區中華路上一間珠寶批發店，昨晨驚傳遭竊，竊賊趁著鐵捲門還未完全關閉時闖入，短短10分鐘內就從店內偷走60顆藍寶石，店家估計遭竊的寶石總重約320克拉，總價值約80萬元；轄區新莊分局獲報後，現已根據監視器畫面鎖定1名年約40歲的男子，目前正全力緝捕中。

警方昨清晨5時許接獲林姓珠寶業者報案，指店內遭不明人士闖入行竊，大批寶石不翼而飛，警方不敢大意，立即出動鑑識人員到場採證，發現珠寶店的門窗並未遭破壞，事後調閱店內監視器畫面，才發現竊賊是趁著店家鐵捲門還沒完全降下時，從門縫闖入行竊，搜刮近10分鐘後，再自己從內部打開鐵捲門離開。

業者按下遙控器後就離開

林姓業者向警方說，當天他下班時，有用遙控器關上鐵捲門，但並未等到鐵捲門完全降下就轉身離開，該名竊嫌疑似早就躲藏門外等待，趁他不注意時，從鐵捲門縫隙驚險鑽進店內，昨上午10時許上班時，發現抽屜內60顆藍寶石不翼而飛，才趕緊向警方報案。

新莊分局表示，案發後已成立專案小組調查，擴大調閱監視器追查發現，該名竊嫌疑似早有預謀，犯案前就已在店家附近小巷徘徊，目前已鎖定嫌犯身分，全力追查到案，詳細案情仍待調查釐清。