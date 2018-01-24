女師罰2童 面對面膠帶纏身

2018-01-24

不當管教挨告 判拘40天

〔記者李立法／屏東報導〕2名小朋友上課嬉鬧不聽制止，下課後被補習班女導師以膠帶綑綁2人頭部及身體做為處罰，其中一名小朋友覺得身心受創，回家後向家長反映，家長憤而對該名班導提告並求償，屏東地院法官認為班導師管教過當，依強制罪判處拘役40天，可易科罰金，民事部份另判賠4萬元，均可上訴。

限制行動自由 超過5分鐘

2名12歲的劉姓及洪姓男學童在補習班上英文課時，互相嬉鬧影響其他小朋友上課，英文老師制止不聽，下課後便向梁姓班導師反映，梁女為懲罰這2名上課搗蛋的小男生，命令2人面對面站好，再以膠帶從2人頭部至腹部纏繞綑綁在一起，限制2名男童行動自由達5分鐘以上。

劉姓學童覺得班導師的處罰方式讓他難堪，回家後向家長反映，劉父不滿班導做法，導致孩子身心受創，憤而提起刑事妨害自由及民事損害賠償告訴，經檢方傳訊被告、補習班主任及相關證人後，決定起訴梁姓班導師。

法官︰處罰要合乎比例原則

法官認為管教小學生應寬容與具備愛心，處罰也要合乎比例原則，梁姓班導師使用膠帶綑綁2童，限制行動自由達5分鐘以上，恐對2童身心發展造成不良影響，念在被告坦承犯行，且無前科紀錄，依成年人故意對兒童犯強制罪，處拘役40天，可上訴。

民事求償部份，屏東地院則判處梁姓班導師應賠償被害人4萬元，若加上刑事判決得易科罰金，總共是8萬元。

黃姓班主任昨表示，梁姓班導師已經離職，官司訟訴期間，是梁姓班導師自行與學生家長交涉，補習班沒有介入，她也不便表示意見。