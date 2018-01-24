女險遭性侵發提醒文 網友回酸文惹議

2018-01-24

自稱警專生 竟留言說只是「小事」

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市20歲女網友21日在社群網站「Dcard」PO文，指她去年9月24日深夜到桃園市平鎮區山仔頂公園運動時，險遭33歲泰國籍帕姓移工性侵，警方隔日逮到涉案移工依強制猥褻罪嫌送辦，未料1名自稱警察專科學校學生的網友留言酸文：「小事」、「有我被逼當基層賤警慘嗎？」引發網友群起撻伐。

桃園市警平鎮分局指出，被害女網友當天行經平鎮區自由街，遭酒醉的帕姓移工騷擾襲胸，還將女網友拖到路邊空地毆打，造成女網友牙齒斷落、臉脖多處挫傷，女網友狠咬對方才脫困，帕姓移工倉皇逃逸，警方隔天逮獲帕姓移工，訊後依傷害、強制猥褻罪嫌送辦，嫌犯已被羈押。

涉案移工已被羈押

女網友PO文現身說法，卻引來自稱就讀警專行政警察科的網友留言稱說：「好慘好慘！但這事有比我被逼當基層賤警慘嗎？沒有，所以是小事嘛！呵呵。」腦殘留言引來網友圍剿批評。

警專調查中 若證實將嚴懲

沒想到自稱警專生的網友回嗆：「我當警察最大的樂趣是什麼妳知道嗎？就是辦妳們這種人妨害公務啊！哈哈哈！看妳們崩潰求饒的眼神，真是爽呀…」當下惹惱更多網友痛罵，直說要向學校檢舉，自稱警專生的網友才道歉認錯，但止不住網友們怒氣，直呼不能讓這種人畢業當警察，免得禍害百姓。

警專表示，校方重視學生品德教育，提醒學生應注意自身言行，若有人偽用警專生名義發表不負責任且未具同理心的不當言論，警專將深入調查並予以譴責，警專已函請刑事局調查，若查出為警專學生，將從嚴懲處，絕不寬貸。