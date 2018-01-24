開9槍擊斃越勞 警用槍不符比例起訴

2018-01-24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹縣警員陳崇文連開9槍打死越南籍移工阮國非案昨天偵結，認定陳崇文雖依法使用警械，惟未注意比例原則，使用過當，依業務過失致死罪提起公訴，但符合自首要件，請求法院減輕其刑。

警無立即生命危險

起訴書指出，阮國非死前曾施用酒類及甲基安非他命，精神不穩定，去年8月31日上午9時許，全身赤裸在新竹縣竹北市中華路巷底的鳳山溪河床邊，擊破胡姓男子自小貨車的前擋風玻璃，並將張姓男子的機車推進水坑，又試圖毆擊2人。

新竹縣鳳岡派出所警員陳崇文與李姓民防人員獲報抵達現場，喝令阮下車，李男鼻骨被踢傷，骨折血流不止，忍痛對阮臉部噴灑辣椒水，阮躍入水溝持石塊丟擲陳、李。

陳崇文見李受傷，支援警力尚未抵達，對阮兩度喝令「趴下」，未獲回應，因見巡邏車鑰匙未拔起，恐阮奪車衝撞，為避免自己及現場民眾遭受危害，於阮伸手開駕駛座車門時連續對其射擊9槍，阮中槍後，陳通報救護車送醫急救仍不治。

檢方認為陳崇文符合警械使用條例的用槍時機，但阮男全身赤裸，無藏帶危險武器的可能，也未奪取到巡邏車，無立即危及其等生命安全的程度，應可鳴槍威嚇或射擊巡邏車輪胎，也可瞄準小腿等部位開槍，卻瞄準臀部，以致誤中阮男背、腹等重要部位，造成他大量出血死亡，未符合警械使用條例規定之避免傷及致命部位及比例原則要求，因此依業務過失致死罪起訴。