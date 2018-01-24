紅牌女大生 只抓龍筋 尋芳客凍未條 向警告狀

2018-01-24

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣朴子市1名劉姓尋芳客，看到指壓按摩店在網路上的廣告，紅牌「寶兒」年輕漂亮，按圖索驥前往店內消費，但寶兒只提供揉搓下體的「正統抓龍筋」服務，劉某慾火焚身，只好再換小姐進行「情趣抓龍筋」，警方入內查獲性交易時，劉還抱怨店家「掛羊頭賣狗肉，美女看得到卻享受不到」。

警方調查，38歲蘇姓男子在朴子市開設指壓按摩店，並於網路上刊登有色情暗示的廣告。朴子警方執行「安居、巨筌」專案，當場查獲服務人員與客人從事性交易服務，依妨害風化等罪嫌移送。警方調查，蘇嫌將旗下小姐列出「清單」，有純按摩（800元）、正統抓龍筋（1800元）、情趣抓龍筋（2300元）等，警方進入店內查緝時，1名男客接受純按摩，一對則進行情趣抓龍筋，另一對進行正統抓龍筋。 劉姓尋芳客說，23歲「寶兒」熱情如火，搓揉下體後忍不住表達希望進一步服務，但寶兒說只接單純按摩及「正統抓龍筋」，不提供特別服務，劉男只好換小姐「莎莎」進行「情趣抓龍筋」服務。

寶兒是女大學生，供稱為減輕家庭經濟負擔才應徵按摩服務，她長相甜美，是店內紅牌，只從事純按摩及正統抓龍筋，她得知客人有抱怨，則說「抱歉，當初入這行時，就堅持自己的底線」。