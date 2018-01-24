扯！警局探毒嫌遭拒 醉妹亂報案還討拍

2018-01-24

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局前晚查獲30歲莊姓男子與陳姓女子攜有安非他命，2人的共同友人吳姓女子得知後，一身酒氣到派出所「關心」案情，遭警拒絕後改稱掉錢要報案，警方請吳女酒醒後再來，吳女竟上臉書「爆料公社」指控警方不願受理報案還動手推人，但她沒引來網友同情，還反被酸：「喝醉鬧事還有臉討拍嗎？」

網酸：喝醉鬧事還有臉討拍？

據悉，警方前晚在中和區宜安、安平路口路檢，攔獲莊男、陳女攜有安非他命、毒咖啡包等物，將2人帶回應訊，並聯絡親友到場，並非2人親友的吳女獲悉，一身酒氣走進派出所「關心」，警方基於安全考量，拒絕讓吳女探視人犯，吳隨即改稱自己掉了1萬2000元現金，但警方追問遺失細節，吳女前言不對後語，警方只好請吳女酒醒後再來。

吳女事後上「爆料公社」發文，稱自己報案不被警方受理，欲拿手機錄影時還被警方動手推，希望網友「幫高調」，然而網友對吳女此舉不買帳，反而留言酸吳女「事出必有因」、「喝醉鬧」，更有網友直言：「 現在網路都流行先說先贏嗎？然後被打臉再來道歉？」

中和警方表示，吳女非律師或嫌犯家屬，因此派出所依規定拒絕讓她探視人犯，且警方並非不受理報案，而是吳女連話都說不清楚，才請她酒醒後再來；莊男、陳女攜毒一事，2人偵訊均承認犯案，訊後依毒品罪嫌送辦。

警：非指定親友不得探視

警方指出，依據提審法第2條規定，嫌犯被逮捕、拘禁時，其原因、地點等相關資料，會在24小時內以書面告知，嫌犯可決定是否以書面告知指定親友，但未被指定之親友不得探視；另依照刑事訴訟法第95條，前來探視之親友在做筆錄時不能在場，僅有持委託狀的律師可在旁協助。