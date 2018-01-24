看問題》線民如二面刃 運用不當恐衍生警紀疑慮

2018-01-24

記者黃建華／特稿

警方取締色情、賭博電玩，策略性運用「線民」辦案蒐證，已非秘密，因為轄區員警編排勤務臨檢八大行業等聲色場所，對業者而言都是熟面孔，若不運用「線民」，往往難以混過業者門禁，就算混進店內，也會被刻意安排在「吃素區」，難以一窺暗藏賭、色的箇中堂奧。

警方指出，警方通常會吸收合適的親友充當線民，由警方提供經費買春或打賭博電玩，配合警方取締指證，裁罰罰金也由警方出，說穿了，警方賺「績效」、線民賺「爽」。

有些警分局會找外型具江湖味的新面孔員警，先潑點酒在身上，喬裝喝醉的嫖客、賭客，但警方私下不諱言，業者很厲害，「是不是條子？往往一眼識破。」

但線民若運用不當，很可能衍生警紀疑慮，高雄過去就曾有線民反過來打著「維新、專勤小組」名號，恐嚇違法擺放電玩機台的超商業者，若不讓他寄放機台分杯羹，就舉發取締。

還有線民差點吃官司，曾經有警察找高中剛畢業的弟弟當買春線民，遭法官識破，當庭被告誡；也曾有警方運用線民當嫖客，未料嫖到少女，差點吃不完兜著走。

多年前南部曾有一名警官自己喬裝嫖客，暗中通知在外埋伏的同仁裡應外合搗破應召站，但自始至終沒曝光警職身分，自己默默繳了嫖客罰金了事，成為同僚茶餘飯後笑料。