嫖客指證小姐做半套》法官認為是掃黃線民 撤罰

2018-01-24

按摩女提異議 警不得抗告

〔記者黃建華／高雄報導〕高市苓雅警分局去年12月臨檢轄區1家桑拿SPA養生館，莊姓男客指證黃姓女按摩師從事「半套」色情按摩，遭警方依社維法裁罰3000元，黃女不服向高雄簡易法庭聲明異議，法官發現莊男3年內4度遭警查獲買春，不排除他是配合警方掃黃的「線民」，判黃女勝訴，撤銷裁罰，警方不得抗告。

警：莊男非線民

對於法官撤銷裁罰的裁定，苓雅分局行政組長周春成表示「尊重」，但是周春成也強調莊男並非警方線民，莊男買春只被苓雅分局抓到1次，其他買春紀錄是別的單位抓的，警方掃黃依法辦案，造成法官疑慮，警方也很無奈。苓雅警分局指出，黃女於去年12月5日21時許，在工作的桑拿SPA養生館2樓包廂，以500元代價與莊男約定並從事半套性交易，警依社會秩序維護法第80條第1款規定，裁罰黃女3000元。

黃女不服並向高雄簡易庭聲明異議，指稱她於員警臨檢時，在養生館2樓洗衣間洗毛巾，並非在包廂內，且她身上並無500元，警方光憑莊男片面之詞就說她從事性交易，她願與莊男對質，請求法院撤銷原處分。

法官調查，警方臨檢時只查獲乳液，未查獲任何沾有精液的毛巾或紙巾，而莊男供述的消費價格也與警方在店內查扣的報表「90分鐘1100元」有出入；另104到106年莊男至少涉及4起警方查獲的妨害風化案，懷疑莊是偽裝男客消費配合員警辦案的線民，且警方未能提出其他具體事證補強莊男供詞的真實性，認定黃女聲明異議有理由。

一名資深官警表示，儘管苓雅分局否認莊男是線民，但過去警界確實有運用線民喬裝嫖客配合掃黃，或充當賭客協助取締賭博電玩狀況，莊男多次買春被逮，這種巧合不免讓法官產生疑慮。