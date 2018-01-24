千萬遊艇載偷渡犯 人蛇每趟撈400萬

2018-01-24

船上發現18名越南人 雄檢查扣遊艇 依法可聲請沒收

〔記者洪定宏／高雄報導〕36歲黃姓男子花費千萬元購買遊艇，表面當作休閒用途，實則用來載運偷渡犯，海巡署前天鎖定遊艇登檢，在船上發現18名越南偷渡犯，連同黃男、船員在內共21人，依入出國及移民法送辦；海巡署表示，以本案每人收21萬元計算，成功偷渡，人蛇集團可撈近400萬元，獲利驚人。

海巡署日前接獲情資，指屏東籍「野雁737號」遊艇將載運越南偷渡犯從台灣南部上岸，海巡隊加強巡查，前夜約11點發現遊艇現身枋寮外海6浬處，海巡人員登船檢查，在船艙內發現7男11女非法入境越南人，連同黃男及2名台籍船員一併押回高雄港偵辦；雄檢表示，千萬遊艇涉嫌犯罪、暫予查扣，依法可聲請沒收。

海巡署指出，18名越南籍偷渡犯中有17人曾來台工作，都因逾期居留或失聯查獲被遣返，無法以正常管道再度來台工作，他們貪圖在台工作薪資，每人花仲介費約7000美元（折合約21萬台幣），先付5000美元，事成再付2000美元尾款，從中國沿海港口搭漁船到海峽中線，再由黃男開遊艇接應。

海巡署說，只要偷渡成功，以黃男為首的人蛇集團，一次即可獲近400萬元暴利；黃男聲稱，他也是受人僱用，出海一趟收10萬元，另2名台男則是偽裝釣客。

海巡署分析，早期越南偷渡犯以男性為主，女性慢慢增加，近年人數超過男性，主因是她們來台灣賺錢相對容易且比男性多。

過去載運偷渡犯，主要用一般漁船，不曾聽聞或查緝過使用休閒遊艇，黃男的遊艇速度可達20節，媲美巡防艇，對偷渡犯來說，用老舊漁船仲介費約3000美元，危險性高，如今改用遊艇，價碼貴到7000美金，還是有人願意貸款冒險偷渡。

海巡署指出，正常漁船速度6至7節，但老舊漁船僅3至4節，遇逆風可能就跑不動，甚至故障漂流，5年多前就有22名越南人搭漁船來到海峽中線，因故障漂流，最後卡在澎湖東吉嶼獲救。

海巡署表示，黃男的遊艇全新價千萬元，但已是二手貨，折舊價值約400萬元，若以出海每趟賺10萬元計算，得跑40趟才能回本，但這是黃男片面說法，警方懷疑他語帶保留。

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