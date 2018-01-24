台中╱狂徒竄逃 狠衝險撞死警

2018-01-24

2地逮獲5嫌

〔記者張瑞楨、陳建志／台中報導〕台中市前科累累的毒品犯葉子誠，前天（22日）深夜11時被中市警三分局合作派出所長陳昭佑攔查，葉嫌往後倒車，逆向疾駛300公尺，再往前衝撞陳員，陳員對輪胎射擊3槍，葉嫌竄逃3小時後被捕；另霧峰警分局員警盤查男子許永翰，他拒檢開車狂飆近2公里，轉彎時失控自撞安全島，所幸2起案件均未造成傷亡。

20歲毒品累犯葉子誠，前天深夜開車載1對情侶，於中市東區精武路違規停車，陳員率員警攔查時，葉嫌倒車疾駛300公尺，警車繞到後方攔堵，葉嫌開車衝撞陳員，陳員閃避後掏槍射擊輪胎3發，葉嫌仍駕車逃逸。

警方查出葉嫌駕駛租賃車，趕赴租車行埋伏，3小時後趁葉嫌還車時逮人，他坦承車內藏放毒品，心虛衝撞警察逃竄，逃離後把毒品交給車內情侶，再返回租車行交還汽車；警方後續追出該對情侶，將3人依毒品等罪嫌法辦。陳員餘悸猶存表示，幸好沒被撞上，否則「老婆小孩得拜託別人照顧」。

另，昨天凌晨1時許，男子許永翰（23歲）載著攜帶毒品且背負毒品與竊盜通緝的男子林明慶（38歲），遭霧峰分局員警盤查，許男拒檢高速狂飆近2公里，警方出動4組警網追逐，許嫌因車速過快，於國光路撞上中央分隔島，幸好車損人無傷。員警將2人壓制上銬，在車上搜出安非他命，依毒品、公共危險等罪嫌法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆