台中／神秘毒師 隔空教製毒

2018-01-24

查獲黑市3億K毒

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局中部地區機動工作站在台中市霧峰區，查獲以男子林金成為首的愷他命製造工廠，查扣426公斤愷他命（K他命）半成品，可提煉出300公斤K毒，黑市價高達3億元，可供300萬人次吸食；警方發現，林嫌承租果菜倉庫掩護，配戴防毒面具，還利用諜報手法指揮製毒，由「神秘師傅」以專線隔空指導製毒，全案依毒品罪嫌送辦，法院裁定林嫌與共犯3人羈押。

中機站4個多月前即掌握該製毒工廠情資，上月初發現工廠成立運作，會同台中警方與憲兵隊，搜索掩護運毒的汽車租賃公司、儲存毒品原料的冷藏倉庫、偏僻山區的製毒工廠等3處據點，逮捕31歲大學商學院肄業的主嫌林金成及手下5人。

警調發現，林嫌以汽車租賃行當掩護，用租賃車運輸工具、原料或半成品，這處據點也成為吸毒者與青少年駕駛改裝車聚集之處，附近居民抱怨深夜排氣管聲浪擾人，製毒工廠內瀰漫嗆鼻惡臭，部分化學藥品還冒著白煙，成員們均戴防毒面具。

林嫌被捕後辯稱製造鹽酸，5名成員指稱，林嫌製毒時採「單線指揮」，不告訴他們製作什麼東西，也不讓他們同時上班、不給他們交換意見的機會，只交代每個人負責的程序步驟，他們都不知道製作的是毒品，而林嫌有一支手機，裡面只有一個號碼，若製毒出問題，林嫌就用這支手機向「神秘師傅」請教。

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