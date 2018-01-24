台北／藥頭朝警開槍 4警回擊逮捕

2018-01-24

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市警士林分局鎖定男子江志榮、陳志緯涉嫌販毒，前晚在新北市中和區盤查陳男，陳持刀反抗遭警方壓制，江趁機從暗巷現身，持槍朝刑警背部開槍，所幸「卡彈」未傷人，警方回擊4槍後將江逮捕，查扣海洛因等各式毒品與改造槍、彈，江、陳否認販毒，全案詢後依殺人未遂、槍砲及毒品罪嫌送辦。

警方調查，41歲江男與32歲陳男均從事毒品販賣，前晚陳在中和區景平、連勝路口等買家，被刑警攔下，陳抽刀攻擊，遭警奪刀壓制。

江男當時從暗巷衝出，對著員警大吼：「你為什麼打我弟弟？」隨即掏槍朝5公尺外、背對江男的陳姓刑警扣下扳機，所幸槍枝卡彈未擊發，警方立即持槍回擊4槍，其中2發子彈擊穿路旁超商玻璃窗，射進關東煮鍋內，另有1發子彈從櫃檯旁射中咖啡機，幸好未傷人；江男跑了30公尺就被員警撲倒逮捕。

江男供稱，當時他以為有仇家上門，情急之下開槍救陳嫌，沒想到4人全部掏槍回擊，他從槍聲及超商玻璃破裂的狀況，發現是制式槍彈，這才察覺4人都是警察。

陳姓刑警事後自嘲，當時他忙著抓人、沒感覺到危險，但現場3名同事則是心有餘悸，直呼：「真的是老天保佑！」超商男店員說，當時恰巧去上廁所，「否則恐會剛好站在『彈道』上！」

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