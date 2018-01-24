全台毒品大追緝 毒犯拒捕刺心亡

2018-01-24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕司法機關全台緝毒！嘉義縣警察局水上分局前晚到工寮緝捕毒品通緝犯黃瑞丞，雙方對峙近1個小時，黃嫌不願就逮，先注射毒品，再拿長約30公分尖銳工具自刺心臟，當場死亡；檢警初步排除他殺，家屬對死因無意見，私下透露「他（黃男）人生很辛苦，走了是種解脫」。

家屬嘆︰走了是種解脫

水上警分局前晚獲報，37歲通緝犯黃瑞丞（涉及毒品、侵占案件）藏身水上鄉柳鄉村一處工寮，警方前往追捕，黃男與林姓友人躲在工寮內拒捕，黃男情緒激動，警方在門外不斷勸說他面對事情。

警匪對峙近1個小時，昨凌晨零時許，警方決定破門攻堅，大批警力衝入時，發現黃男已倒在地上，左胸插著一根尖銳工具，四周滿是血跡噴濺痕，現場還有毒品針筒等物，員警趕緊通報消防局派車搶救，水上消防分隊救護人員到場時，黃男已氣絕身亡，警方則在附近桌下找到林姓男子。

林某指稱，黃男不願投降入監，先自己注射不明毒品，再拿市場內找到的一根尖銳物自刺左胸，隨即倒地不起；警方發現林男全身衣物並無血跡，研判黃男自戕時，林並未靠近他，至於黃注射何種毒品有待送驗。林男也是毒品人口，警方將他帶回採尿化驗。

通緝犯黃瑞丞涉及2件毒品與2件侵占案件，其中毒品案件分別涉嫌持有及施用，兩案最高合併為8年有期徒刑，侵占案件則是2件，單一案件可處5年以下有期徒刑，若非累犯、重大犯罪等，一般法官視情況並不會判重刑，黃瑞丞為何面臨追捕時持尖銳物自刺胸口，也可能是因施打毒品後無法控制自己行為。警方也呼籲，毒品犯若吸食毒品或持有，經服刑、勒戒，還是有機會回歸社會，切勿因面臨服刑而自殺。

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