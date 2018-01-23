iBIKE彩券大盜抓到了 勘察3個月 無業大學男變裝行搶

2018-01-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕29歲通緝犯李斯瑋，20日清晨騎iBIKE腳踏車侵入台中市西屯路一家彩券行，持榔頭猛擊老闆娘2、30下，搶走數百張面額100萬元刮刮樂彩券與現金20萬元，幸被害人送醫搶救撿回一命，李嫌犯案後變裝搭高鐵逃往台南市，搶來的數百張刮刮樂僅刮中1萬多元，台中市警六分局昨天下午在台南市逮捕李嫌，依強盜及殺人未遂罪嫌送辦，並建議檢察官聲請羈押。

六分局偵查隊調查，未婚的嫌犯李斯瑋雖有大學學歷，但無業且背負詐欺、侵佔與竊盜共3條通緝罪名，搶劫彩券行前構思勘察甚久，最近2、3個月常到被害彩券行下注，趁機觀察周圍環境，探知店內平時由老闆娘與女兒顧店，案發當天清早老闆娘獨自開店門時，佯裝下注犯案。

警方調查，李嫌沒錢購買或租用汽機車，20日上午6時30分改騎iBIKE到彩券行，頭戴黑帽、穿黑色上衣與短褲進入彩券行，一進門就持榔頭把老闆娘打得頭破血流，搶得數百張面額100萬元刮刮樂彩券與現金20萬元。

警方指出，李嫌騎iBIKE逃逸，經西屯路到台灣大道丟棄腳踏車，並改搭計程車於7時抵達台中公園，在公園廁所內換穿灰上衣、黑長褲與花帽子，再搭計程車於7時40分抵達高鐵烏日站，搭高鐵於8時40分抵達台南市。

李嫌在飯店房間內刮開數百張刮刮樂，只刮中1萬多元，警方通知台灣彩券公司報廢這批刮刮樂，但仍有彩券行遭李嫌兌獎得逞，李嫌兌獎時還花1700多元投注運彩，再拿贓款買球鞋與手機，犯案後2天半就被台中警方逮捕。