虎爸銬兒毒打 男童掙脫報警

2018-01-23

教訓兒偷錢 家暴被訴

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園張姓「虎父」不滿13歲兒子偷錢，竟以手銬將兒子銬在家中，兒子趁他不注意，想以油壓剪剪斷手銬，張男發現後，氣得持油壓剪把兒子打到傷痕累累，再用束帶綁住兒子雙手雙腳，張男昨被桃園地檢署依家暴傷害、妨害自由罪起訴。

起訴指出，張男不滿年僅13歲的兒子行為偏差，甚至有偷錢的不良習慣，去年2月15日晚間8點多，張男無奈管不住兒子，涉嫌在桃園住處，用手銬將兒子銬在家中、不讓他行動，藉此警告兒子別再偷錢，不料兒子趁他不注意，拿了身旁的油壓剪想剪斷手銬。

張男聽到油壓剪摩擦金屬的聲音前往察看，氣得把油壓剪搶下當工具，狠狠地往兒子身上招呼，造成小孩左側臉頰瘀青鈍傷、左後腦勺鈍傷、左側前臂挫傷瘀青等傷害，隨後又用束帶將兒子的雙手、雙腳都一併綑綁。

張男的兒子拚命掙扎，隔天下午4點多鬆開束帶，趁著老爸不注意脫逃，向詹姓友人求救並向警方報案。警方通知張男到案說明時，張坦承為了要管教兒子、阻止他偷錢，才用手銬、束帶拘禁兒子並出手毆打。檢察官昨偵結依家暴傷害、妨害自由罪起訴張男。

警方表示，「警察機關配備警械種類及規格表」中將警用手銬列入，而依「警械使用條例」第14條規定，「警械非經內政部或其授權之警察機關許可，不得定製、售賣或持有，違者由警察機關沒入」，一般民眾不可持有手銬，違者直接由警察機關沒入，不過，市面販賣或民眾持有的手銬，仍須鑑定是否屬於警銬規格，才能認定有無違反規定。

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