借衛生紙起淫念 持電擊棒摸上人妻床

2018-01-23

人妻驚醒大叫反抗逃離

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市40歲性侵累犯江文吉，去年5月清晨騎車時肚子痛，隨機向路邊民宅人妻借衛生紙，意外探知人妻與幼子獨處後，持電擊棒侵入人妻房間意圖性侵，人妻驚醒後大叫反抗，江男見人妻抵死不從逃離現場，警方循線逮捕江男，橋頭地院依攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月。

闖宅猥褻 江男判4年半

判決指出，江男因妨害性自主罪被判刑7年6月，102年10月24日執行完畢，去年5月13日清晨6時許騎機車經高市鳥松區一戶民宅前，因肚子痛隨機找上路邊民宅借衛生紙，38歲被害人睡夢中被吵醒，好心開門遞給他一包衛生紙，告知用完後放在門口機車上即可，人妻則轉頭回房睡覺。

江男見人妻頗具姿色，探知屋內只有她和1名幼子後萌生歹念，輕推房門發現沒上鎖，順勢摸入人妻房間，見人妻還在熟睡，竟以電擊棒電擊被害人，被害人驚醒，失聲尖叫並極力反抗，江男以電擊棒威脅人妻，並跪坐於她的大腿上伸手亂摸，人妻抵死不從，江男怕驚動左鄰右舍，匆忙逃離現場，遭警方逮捕。

江男到案辯稱，因女子房門未鎖才入屋，只是要將借用衛生紙歸還，但女子醒來嚇到一直喊救命，他一時害怕才會跪坐在女子大腿上，拿電擊棒電擊是想制止女子不要大叫，過程中不小心碰觸到她的胸部。

橋頭地院認為江男說詞有違常情，且依他為性侵累犯，隨身持有具有危險性的電擊棒兇器，並電擊、威脅被害人，因而從重量刑，全案仍可上訴。