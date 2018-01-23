嫌沒熱騰騰飯菜 兒持槍恐嚇媽煮飯

2018-01-23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男子昨天上午在母親經營的檳榔攤與友人喝酒聊天，幾杯黃湯下肚後抱怨媽媽很少下廚煮飯，不讓弟妹吃到熱騰騰的飯菜等生活細故，說到激動處竟朝媽媽亮出一把獵槍，媽媽嚇壞報警，陳男雖是原住民，但未申請合法持有獵槍，被依恐嚇、槍砲等罪嫌送辦，員警規勸母子倆要心平氣和討論家事。

警方調查，33歲陳男是長子，另有5個弟弟妹妹，最小的僅就讀小學三年級，陳男從事空調風管工作，每月3萬多元收入，賺來的錢部分交給媽媽養家，49歲陳母經營檳榔攤，陳男住在檳榔攤後面小房間內，媽媽與弟妹則住附近。

警方調查，陳男與母親常因生活細節發生爭執，其中又以希望媽媽可以多下廚煮飯，讓弟妹吃到熱騰騰的飯菜，但陳母卻常買便當等事屢屢爭吵。

昨天上午10點多，陳男幾杯黃湯下肚，又就煮飯等生活瑣事與母親發生爭執，陳男情緒失控，竟亮出一把獵槍，「啪」地一聲放在桌上。

陳母飽受驚嚇，見兒子酒後不可理喻，擔心兒子真的開槍，立即向桃園市警龜山分局大華派出所報案，員警趕來查扣一把土製獵槍、底火席格釘233顆、鋼珠57顆，陳男被捕供稱獵槍是以8000元買來的。

陳母說，兒子平時很孝順、很有責任感，但喝了酒就變了個人，甚至曾對家人動手動腳；警方調查，陳男是原住民，但未申請合法持有獵槍，持有獵槍與恐嚇的行為已然觸法，訊後將他移送桃園地檢署偵辦。