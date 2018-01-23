4車連環撞起火 2駕駛見義勇為滅火

2018-01-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕36歲李女昨開車行經宜蘭市中山路，疑未注意紅燈，煞車不及追撞前車，造成4車連環撞；李女的車起火，火勢猛烈、濃煙直竄，所幸她及時自行脫困。路過的水泥車及休旅車2名駕駛見狀，衝下車持滅火器撲滅火勢後，隨即離開；影片PO網，網友稱讚「大車司機拿滅火器助陣！給讚」、「宜蘭處處有溫暖」。李女則心有餘悸說，還好有熱心民眾幫忙滅火，火勢才沒有擴大。

車門卡住 女駕駛鎮定自救

警方調查，李女昨天上午9點50分開車由中山路往羅東方向上班途中，行經縣政中心附近建蘭北路路口，疑未注意紅燈，追撞前方小貨車，小貨車再追撞前車，造成4車連環撞；由於撞擊力道強大，李女的自小客車車頭幾乎全毀，引擎起火燃燒，李女受困車內，所幸她發現門卡住後很鎮定，先把車熄火，將車門往回拉再順勢往外推，及時打開車門脫困。

2駕駛持滅火器馳援 降低災害

這時對向車道水泥車與同向車道休旅車經過，2名駕駛看見現場火勢猛烈、濃煙直竄，立即下車衝到旁邊的加油站，持滅火器撲滅火勢，英勇救火影片被PO上網，贏得網友讚許。

車禍現場，地上有李女車輛的煞車痕，小貨車車尾嚴重變形，小貨車帆布也被燒出一個大洞，幸未延燒。消防人員趕到火勢已熄滅，50歲彭姓小貨車駕駛因撞擊腰部受輕傷送醫。