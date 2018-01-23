失業別氣餒 參加職訓還有補助金

2018-01-23

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市2名情同姊妹女子面對中年失業想不開，發生攜手尋短憾事，新北市政府勞工局就業服務處長吳仁煜說，中年失業因轉業困難且負擔家中生計，面臨的失業壓力遠大於年輕人，更應積極對外求援，就業服務處提供一對一的專人免費就業服務，可撥打免付費專線0800-091-580（您就業，我幫您）。

吳仁煜分析說，失業率最高的年齡層分別是15到24歲、25到29歲這兩個族群，但失業者往往很快就能找到工作。

他表示，中年人失業率雖比平均失業率低，但中年失業者因轉業困難且負擔家中生計，常因失業而陷入生活困境，面臨的失業壓力遠大於年輕人，中年失業更應積極對外求援，若平常沒儲蓄，可先向政府申請失業補助，並媒合適當的職業。

吳仁煜指出，失業者暫時找不到工作千萬不要氣餒，可先參加職訓培養第二專長，受訓期間還有職訓補助金可暫渡難關，就業服務處會提供就業前的身心輔導與準備、就業輔導與媒合、就業後的職場關懷，並轉介社政、民間單位尋求協助資源。

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