年關前一起失業 閨密燒炭雙亡

2018-01-23

〔記者余衡／新北報導〕年關難過！情同姊妹的34歲劉姓女子及40歲鐵姓女子，上週同時丟了工作，兩人雖多次互相訴苦，仍疑似受不了農曆年前突然失業的打擊，昨在新北市住處攜手燒炭輕生，雙雙殞命，劉女的母親發現，緊急通報警、消破門搶救，可惜為時已晚。

邀失業好友同住 不料雙陷困境

謝姓婦人昨天中午回到新北市樹林區保安街的住處，女兒的房間內飄出陣陣木炭味，且房門反鎖，警、消接獲謝婦報案前往破門，發現謝婦的劉姓女兒、女兒的鐵姓女友人橫躺在床上，均已明顯死亡，劉女甚至七孔流血；警方檢視房內及兩女的手機、電腦，都沒有發現遺書。

媽媽報警破門 已經來不及…

據悉，劉女與母親在事發30坪大小的公寓租屋1年多，她與鐵女相識10多年，兩人十分要好，得知鐵女工作斷斷續續、經濟狀況不佳後，數月前邀鐵女過來同住，希望減輕她的財務負擔，鐵女後來還認劉母為乾媽，三人不時會邀朋友到住處打麻將，生活和樂。

沒想到，已在新莊某社區擔任秘書多年、看似工作穩定的劉女，與近期才在通訊公司找到客服工作的鐵女，上週竟同時丟了工作，因年關將近，讓慘遭解僱的兩人心情十分沮喪，近來經常找對方訴苦到深夜，最後疑因此相約輕生。

劉母透露，鐵女長年工作不順，過去就曾提及想要輕生，由於兩人前晚並未出門，懷疑可能是因際遇相同，才攜手尋短；鄰居則表示，兩女與鄰居鮮有互動，對兩人沒特別印象。

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