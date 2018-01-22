違停被開單 嗆警還上網討拍

2018-01-22

網友撻伐︰標準「台灣鯛」

〔記者徐聖倫／新北報導〕廖姓男子21日晚間8時騎機車行經新北市中和區景新街某通信行前，準備在畫有紅線的路邊違規臨停，下車繳電話費，在他人還沒下車時，巡邏警方見狀便上前驅離，廖某不聽，故警方依法開單，廖某這時爆氣了，與警方發生爭執，除怒飆國罵，還上爆料公社PO影片討拍，卻遭網友大力撻伐是標準「台灣鯛」。

廖某在臉書發文主張自己只停了10秒，且人還沒下車，甚至瞎掰自己只是停等紅燈，而影片內警方告知，就算是停等紅燈，一樣越線屬違規，廖某又跳針直說「紅燈不能停車是不是」3次，警方又告知，這邊不是停止線，接著廖某便爆粗口罵警察，網友們紛紛對廖某種種行徑表示不滿，並怒斥其為「台灣鯛」。

有網友留言表示，廖某根本不懂交通法規，大呼「紅線本來就連臨停的機會都沒，管你停幾秒！法規先搞懂再PO網吧！」也有網友表示，廖某違規就算了，還這麼「盧」，痛斥「叫你走不走，還要盧，不開你開誰啊？這樣要爆料，你在爆自己嗎？」

中和警分局交通分隊長許可表示，廖某稱自己看到前方路口紅燈，所以先停下，雖經研判這是狡辯之詞，但無故在路邊停等，也觸犯「道路交通管理處罰條例」第55條，臨停於禁止停車標誌、標線處所，可處台幣300至600元罰鍰，呼籲民眾應當遵守交通規則，為自己更為他人安全著想。