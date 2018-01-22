與前女友合照遭友傳LINE 相約談判變互砍

2018-01-22

埋伏暗處 等友出現猛刺

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區前晚驚傳男子互砍！22歲賴姓男子不滿24歲陳姓友人在LINE群組PO他與前女友的合照，導致他與現任女友大吵一架，前晚10時許，2人各自帶刀相約談判，陳男卻事先躲在暗處埋伏，等到賴男一出現，從後面持刀猛刺，雙方在停車場內互砍10多刀，雙雙重傷掛彩送醫，所幸無生命危險。

男和現任女友正在吵架 不滿友人火上加油

警方調查，雙方是多年好友，衝突起因為日前賴男與陳姓女友爆發爭吵，雙方開始冷戰，豈料身為共同友人的陳男得知後，竟火上加油，在LINE的共同群組上傳賴男與其前女友的甜蜜合照，陳女看了更加火大，雙方關係降到最冰點，此舉也讓賴男懷恨在心。

雙雙掛彩 皆以殺人未遂送辦

前晚10時許，陳男跑到賴男位於蘆洲三民路的住家樓下後，打電話嗆聲說：「有種出來講！」賴男帶著開山刀下樓，孰料一出門就遭躲在暗處的陳男從背後持摺疊刀偷襲，雙方一陣互砍，雙雙中刀掛彩，直到陳女下樓後發現，嚇得趕緊報案。

警消到場後，發現2人頸部、四肢皆有多處刀傷，所幸仍意識清楚，緊急將兩人送醫搶救，初步治療後，皆無生命危險；蘆洲分局表示，目前2人仍在醫院治療，尚未製作筆錄，已派員至醫院戒護，詳細案情仍待進一步釐清，訊後將依殺人未遂罪嫌將2人移送法辦。