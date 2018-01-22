熟客騎iBIKE搶彩券行 持鎚爆頭奪百萬

2018-01-22

搶20萬元現金、百萬元刮刮樂

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區二段一家彩券行，前天（20日）被騎著iBIKE腳踏車、穿短褲、戴口罩的歹徒搶劫，歹徒是熟客，他進入彩券行，一如往昔與陳姓老闆娘（57歲）寒暄，卻突然持鐵鎚，威逼老闆娘打開保險箱，老闆娘與他拉扯時，他持鐵鎚敲打老闆娘的頭，逼頭破血流的老闆娘打開保險箱，搶走現金20萬元與價值100萬元的刮刮樂彩券，這起搶案最特殊的是，iBIKE竟淪為歹徒搶劫的犯罪工具，中市警六分局已經鎖定嫌犯追緝中。

常戴口罩與帽子 讓人失去戒心

中市警六分局指出，歹徒前天上午6時許，騎iBIKE到彩券行旁，當時彩券行剛開門，歹徒先在外面觀望，見彩券行僅有老闆娘一人，才放心進入彩券行內，假裝要投注，老闆娘見他是熟客，經常戴著口罩與帽子來下注，也沒想太多，雙方短暫寒暄，歹徒卻持鐵鎚威脅老闆娘拿出現金，雙方拉扯時，他持鐵鎚敲破老闆娘的頭，老闆娘只能淌著血打開保險箱，讓他搜刮現金20萬元與100萬元的刮刮樂彩券。

老闆娘被打破頭 無生命危險

老闆娘的女兒聽到哀叫聲，查看時，歹徒已騎著iBIKE逃竄，老闆娘送醫縫合傷口無生命危險，警方已依彩券號碼，通知台灣彩券公司，報廢這批被搶的刮刮樂。

騎iBIKE逃逸後 將車棄置路旁

老闆娘告訴警方，這名歹徒經常來下注，每次下注金額不高，都是幾百元，且下注時的穿著，與昨天搶劫時類似，都是戴著口罩與帽子，警方調閱監視器發現，歹徒穿著深色衣物及短褲、戴黑色帽子與口罩、年紀約30至40歲、身材壯碩，騎iBIKE到現場犯案；行搶得逞後，也是騎乘iBIKE逃逸，再將iBIKE棄置路旁，警方已鎖定身分查緝中。