台電推責 家屬要告業務過失 電線裸露燒傷童 等抓到賊再賠

2018-01-22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣獅頭山登山步道口前的124號縣道，路旁有一整排老舊空屋，3歲男童日前與外婆行經，男童的長褲勾到外露的電線，當場迸出火花，致男童右大腿出現6公分2度燒燙傷口，家屬向台灣電力公司求償，台電卻稱電線是遭小偷竊剪才外露，要等竊賊落網才能處理，家屬不滿台電善後方式，擬對台電提出業務過失告訴。

律師︰台電應先賠 再向竊嫌索償

男童媽媽氣憤地說，該路段是觀光景點，但台電、公部門卻放任危險未處理，導致兒子遭燙傷，有管理失職之嫌，兒子燙傷醫藥費、事後診療復元期耗時耗財，再加上自己單親家庭，難以負擔看護費等，因此向台電索償包括精神撫慰金等共70萬元；執業律師林健群則認為，台電明顯疏於巡視維護，理應先負責賠償家屬，待日後逮到竊嫌，再向竊嫌索償。

台電前天派員登門探訪，強調該電線因遭竊剪才外露，要等竊賊落網後交由法院審理，釐清責任歸屬後才決定是否賠償。

男童媽媽不滿地質疑，台電每半年才巡邏一次，任由遭竊剪的電線外露，危及路人安全，明顯有管理疏失，卻不斷推諉責任，痛批台電無誠意，將對台電提告。

台電公司苗栗營業處表示，獅頭山位處山區，線路分布廣泛，發生意外的地點皆是整排空屋，平常人煙罕至也無人居住，因此電線遭竊剪時也無人通報。

事發後台電也派人檢修，先將外露的電線包裹絕緣，避免再釀意外，並報警協請揪出竊賊，後續責任歸屬尚在釐清中，會持續關懷男童傷勢。

警方表示，台電去年9月曾巡查，當時還未發現電線遭竊剪，12月初才獲報稱有一段長約9公尺的電線疑遭竊剪，由於該地山區附近無監視器，警方僅能調閱3個月來附近路口監視器畫面，循線追查可疑車輛以釐清案情。