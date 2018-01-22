家屬悲鳴︰酒駕刑責太低了

2018-01-22

〔記者王俊忠／台南報導〕方男的子女昨在市立殯葬所等候檢警相驗父親遺體時，怒斥在飯店擔任經理的馬男喝酒後怎還會開車？並說：「台灣對酒駕刑責太低了，貪杯者才會這麼肆無忌憚！」這次是他們的父親受害，連同之前發生的親友遭受酒駕車禍之害，已造成2死1傷悲劇。

據了解，遭酒駕男撞死的方姓派報員，是前台灣新聞報台南市分社派報經理，2000年隨著台灣新聞報結束營業後離開新聞報，但他與妻子一直持續從事送報工作，家境還算小康。

連同親友之前被撞 已2死1傷

新聞報前同事說，方男體能狀況還可以，即使快70歲，仍繼續做送報工作。方男遭馬男撞死後，承辦員警表示，馬男的父母有趕往派出所向方男家屬道歉，但並無外傳的下跪動作。

方男子女對馬男父母的道歉認為，悲劇都已經發生了，肇事者父母再怎麼道歉都於事無補，且馬男態度更是冷淡、看不出有悔過之意，家人實在無法接受酒駕奪命犯行。

馬男向警方表示，自己在1家飯店櫃檯擔任經理工作，昨晨2點多與友人在市區1家卡拉OK喝酒餐敘，一直到凌晨4點多駕車回家，當時行經南區健康路的案發地，並沒有看見方男騎的機車出現，不知道怎會撞上方男人車？面對警方訊問，馬男並未說自己酒駕犯錯或悔過等話語。 酒駕#刑責