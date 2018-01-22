酒駕又奪命 死者機車燒剩骨架

2018-01-22

〔記者王俊忠／台南報導〕又是酒駕闖禍奪命！前台灣新聞報派報經理、目前從事送報工作的69歲方姓男騎士，昨凌晨5點許騎機車送報，在台南市南區健康路與慶中街口，遭酒測值0.93毫克的小客車馬姓男子從後方追撞，機車起火燒到只剩骨架，現場有一道約46公尺刮地痕，方男受重創送醫不治。

69歲送報騎士遭追撞

對於馬男酒測值高達0.93毫克還上路，台南市立安南醫院家醫科醫師蔡忠紘表示，酒測值0.93，可能約喝了8瓶啤酒，但考量肇事者體重約70至80公斤，且從凌晨2點喝了約3小時後實施酒測，推測有可能喝超過10瓶以上啤酒。他懷疑肇事者當時處於中度酩酊、興奮狀態，合併麻痺症、語言略不清楚，可能出現判斷力與平衡障礙，在這種情況下開車上路真的很危險！

警方調查，騎機車的方男已從台灣新聞報退休，當時他從南門路右轉健康路後，切入健康路內側車道，遭駕駛自小客車31歲的馬姓男子（有賭博前科）從後方追撞，車禍現場留有約46公尺斷斷續續的刮地痕，方男的機車起火燃燒，車體燒到只剩下骨架，方男要發送的報紙則散落現場。

警方為肇事的馬男酒測，發現酒測值高達0.93毫克。方男被送到成大醫院救治，昨上午6點不治。

警方推測，方男的機車之所以起火燃燒，可能是機車遭撞擊倒地後，機車汽油外洩，加上機車車體刮地引起火花，因此起火燃燒，詳細起火原因與肇事責任仍需查證確認。