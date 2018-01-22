奪冠影片被當廣告 聲樂美女告補習班

2018-01-22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕外型亮麗的音樂系吳姓聲樂美女，曾囊括多項國內外聲樂比賽第一名，去年還被伊林娛樂公司相中簽下演藝合約。她指控新竹1家音樂補習班擅自將她高中時參加音樂大賽奪冠的YouTube影片放上網頁當廣告，做不實宣傳，求償30萬元，新竹地院判賠吳女6萬元。

新竹地院判賠6萬元

吳女2010年還沒出名前，曾到新竹市1家音樂補習班上課1年多，結業隔年拿下希朵夫盃國際音樂大賽聲樂國中組第一名，接著幾乎每年都拿下音樂比賽首獎。

她提告指稱，2016年這家補習班見她在聲樂界頗具知名度，擅自從YouTube將她2015年參加台北文化盃音樂大賽，獲得聲樂高中組第一名的演唱影片放在網頁上，並以她的名字當廣告宣傳。

吳女認為，補習班誤導民眾以為她因長期接受補習班指導，才有如此優秀表現，實際上她雖曾於2010年中至2011年底去上課，但由父親拍攝放上YouTube的比賽影片，離結業已達5年，補習班以她結業多年後的優異表現宣傳自己功勞，與事實不符，且她上課時並未接受樂器性向測試，卻利用她的名氣做不實廣告，侵害肖像權，因此求償30萬元並要求補習班於網站道歉。

補習班辯稱，當初吳女家長帶著她來免費諮詢，因鋼琴基礎不夠好，建議可以學聲樂當作主修並報考音樂班，吳女因此開始學聲樂。

補習班並主張吳父在YouTube發表相當多女兒的演唱影片，都是公開性質且無版權登記，且吳女的確是透過該班免費樂器性向測試而解惑的案例，他們只是用影片當佐證，當得知吳女已簽了演藝合約後，馬上將影片從網站刪除，不應賠償。

新竹地院認定，吳女在古典音樂領域表現優異，多次獲得全國音樂比賽獎項，並於去年3月與伊林娛樂公司簽訂演藝事業合約，補習班擅用她影片宣傳，做為招攬生意之用，足使一般民眾認為吳女是因接受樂器性向測試才有如此優秀表現，顯係以營利目的使用肖像，構成對吳女肖像權的侵害。

吳父雖自行將女兒影片刊載於網路上，然吳女並未放棄個人肖像在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露的決定權，補習班未經允諾公開刊載吳女肖像，做為廣告宣傳之用，並非基於社會知的利益，亦無顧及當事人正當利益並符合比例原則，仍構成侵害肖像權。