拋家棄子 中風男子女扶養金判減免

2018-01-22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市林男在3名子女還在讀小學時，因外遇拋家棄子，大女兒小學還沒畢業，就得外出打工賺錢，邀請父親參加婚禮卻被嗆：「那是你家的事。」2015年林男中風後，要求子女扶養，林女等人向法院聲請免除或減輕扶養，基隆地方法院認為林男未盡到養育責任，分別判3名子女減免或免付扶養金。

林姓長女向法官說，就讀國小五年級時，父親拋棄母親與外遇對象同居，當時二弟讀小三、小弟讀小二，姊弟3人靠母親獨力扶養長大；自己也從小學開始就打工賺錢，靠著半工半讀完成學業。父親離開後未曾返家探視，也未過問家中事務，甚至結婚時邀請他來參加，也被拒絕，父親因為擔心母親會分到他的退休金，因此跟她辦理離婚。

外遇出走 未盡養育責任

林女還向法官表示，雖然孝順是天職，但自己只是業務助理，每月薪水才3萬元，還得養小孩及公婆，經濟負擔很大，而小弟已離婚，並獨自養育一名未成年子女，且目前還待業中並無收入。二弟罹有中度智能障礙，平常就得靠母親扶養，無法自力更生，3人都無力扶養父親；父親當年離家未盡到養育義務，卻要子女扶養，有失公平，希望能免除或減輕扶養義務。

林女母親也出庭作證表示，前夫於女兒小學還沒讀完，就跑到外面養女人，從未寄錢回家，也沒探視過孩子，對於家中事務不聞不問。

法官認為，林男雖於兒女們就讀國小時離家，但離家之前仍有養育過他們，子女們還是得負擔部分扶養責任，考量林女的經濟狀況，判她每月須支付父親3000元扶養費用，小弟因經濟狀況不佳，判每月須支付1700元扶養費；此外，罹有中度智能障礙的二弟，已無法維持自己的生活，還需母親協助照顧，依規定無須負責父親的扶養責任。