財產遭中配吸乾 90歲翁休妻判准

2018-01-22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕90歲陳姓老翁1992年到中國雲南，與小他15歲的林女公證結婚，婚後他攜帶家產到雲南共同生活，沒多久財產全被吸乾，林女要他滾回台灣，嚇得他獨自返台，2015年林女突然來台想調查他還剩多少財產，他憤恨地表示，林女眼中只有錢，夫妻一點感情都沒有了，決定告上法院休妻，新竹地院上週判准離婚。

財產在中國被榨乾

陳姓老翁控訴，林女一心只想要他的錢，等他口袋見底，多次口出惡言趕他回台，2000年他獨自傷心返台，夫妻分居兩岸多年，婚姻名存實亡。 陳翁淚訴林女十分刁鑽，很會給他扣帽子，所作所為「實在可怕極了」。他逃回台灣後，在電話中告訴林女「一輩子都不想再看到妳」、「因為我已經被你吸光，一無所有了」！林女說想離婚可以，但要再給她20萬元人民幣，氣得他渾身發抖！

狠妻還來台查翁棺材本

陳翁說，林女2015年間曾來台灣，原以為她回心轉意，沒想到是為了要看他的財產資料，翻箱倒櫃查明他這十幾年來錢怎麼花、還剩多少棺材本。

女索賠20萬人民幣換離婚

陳翁憤恨地說，錢怎麼花關她什麼事，她眼中只有錢，夫妻根本一點感情都沒有了，這才決定休妻。

林女從中國寄答辯狀給承審法官，撂話說中國的法律是不會同意離婚的，因為陳翁老了，思維能力不健全；若陳翁不考慮家人感受、社會影響，執意要離婚，需要付出代價，這些年她不能白等，陳翁要賠人民幣20萬，如果不同意，她堅決不離婚。

法官調查，陳翁雖年屆9旬，但未經監護宣告，並非無行為能力之人，且婚後至今相處情節均記憶深刻，出庭對法官的訊問都能適切回答，出具的書狀內容條理分明，足認有認知、處理事務的能力，不採信林女辯詞。

法官認為，兩人從2000年後即分居至今，陳翁請求離婚態度堅決，林女雖具狀表示不願離婚，但實際上未見任何改善作為，顯示沒有重建婚姻之意，夫妻破綻已深，難以期待能夠回復，判准離婚。