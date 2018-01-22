小客車撞違停半聯結車 2死1重傷

2018-01-22

〔記者陳建志／台中報導〕快炒店廚師蔡男駕駛的自小客車，昨凌晨行經台中龍井茄投路，轉彎時疑車速過快，撞上違停路口旁的半聯結車，半聯結車當時沒載貨櫃，裸露在外的鋼樑車架形同利刃，「砰」的一聲，小客車車頭幾乎全毀，蔡男和副駕駛座賴男當場死亡，後座另名賴男重傷送加護病房觀察，違停的林姓駕駛昨依業務過失致死送辦，至於蔡男是否酒駕，警方釐清中。

車禍發生在昨晨1點37分，附近民眾聽到宛如爆炸聲的聲響外出察看，發現一輛自小客車撞上停路邊的半聯結車，因撞擊力道猛烈，不但將半聯結車後側撞到偏移路邊，小客車車頭也幾乎撞爛。

消防人員趕到，用破壞器材將卡在駕駛座的蔡男（34歲）、副駕駛座的賴男救出（37歲），不過兩人傷勢嚴重，現場已無呼吸心跳，送醫急救不治，坐後座的另一名賴男（26歲）傷勢嚴重，送醫後仍在加護病房觀察。

警方調查，車上3人是朋友關係，蔡男太太表示，先生平時在快炒店擔任廚師，不過近來不清楚他的行蹤，不知昨天要去那裡；死亡的賴男家屬則說，賴男和蔡男是當兵時認識的朋友。

疑過彎失速撞上

烏日分局交通組長陳鴻斌表示，初步調查蔡男駕駛的自小客車，當時從茄投路161巷左轉茄投路，疑似車速過快無法順利過彎，直接撞上違規停在路口10公尺內的半聯結車，詳細肇事原因仍須鑑定釐清。

肇事的半聯結車林姓駕駛（39歲）向警方表示，車子停在該處已好幾天，以為路邊沒有畫紅、黃線就可以停。