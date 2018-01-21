小三童機警救外公 教育儲蓄戶經費 可先救急

2018-01-21

〔記者林曉雲／台北報導〕隨著社會多元，學生家庭狀況頻生，教育部國教署副署長許麗娟昨天表示，教育部和縣市政府以協助學生就學順利為中心，進行各種教育扶助，包括對於弱勢學生求學所需給予免付費協助，學生如遇到家裡經濟突然陷入困境時，教育儲蓄戶會及時協助。

根據教育部統計，全台國民中小學隔代或單親家庭學生人數約21萬人。許麗娟表示，單親家庭的學生不必然是弱勢，教育部針對低收、中低收及需協助的弱勢學生，以補助縣市政府及學校方式協助，讓弱勢學生可免費享有課後照顧和夜光天使服務，補助低收及中低收學生營養午餐及書籍費等，國中小的學費和雜費也由政府支付。

此外，許麗娟表示，依各級學校學生就學勸募條例，如果學生的家庭臨時發生緊急狀況，或是生病需要醫藥費幫助，可使用教育儲蓄戶的經費，此專戶每年約募一億多元經費，協助有需要的學生，緩解學生的家庭經濟負擔。

以106年度為例，捐款金額約1億1729萬元，受補助案例6326件。夜光天使計畫補助經費約7323萬元，補助人數約9500人次 。課後照顧補助人數約7萬人次。

除了物質協助，許麗娟表示，學校專業輔導人力和班級導師，會給予有需要的學生關注及協助，特別是偏遠地區學校的孩子，並以國中為範圍配置輔導人力及社工人員，了解弱勢學生的家庭狀況並提供各種協助。