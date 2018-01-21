傳真3組號碼被法辦 老婦嚇到暴瘦

2018-01-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市72歲羅姓老婦的女兒，送一台傳真機讓媽媽簽賭六合彩娛樂，老婦3次各簽賭200至300元，警方依社會秩序維護法送辦，檢方認定羅婦具賭客及組頭身分起訴；台中高分院審理時雖認定她不是組頭，但認為羅婦在自家客廳「視同在公共場所」簽賭，依賭博罪判罰金1萬元及沒收傳真機確定。

防失智 女兒送傳真機

據了解，羅婦無前科，也不會打麻將，女兒2016年送一台傳真機給她，讓她閒暇研究六合彩小賭一下，或接收書局傳真「數獨」，避免罹患老人失智症。

台中市警日前查獲綽號「阿霞」的六合彩組頭，發現雲端硬碟存有3張羅婦與鄰居合資的簽賭單，金額200至300元不等，時間是2016年6月底至10月初，警方依電話號碼查出羅婦簽賭後送辦；台中地檢署認為羅婦是賭客也是六合彩小組頭，依賭博罪及意圖營利供給賭博場所罪起訴。

羅婦嚇得半死，又不敢告訴子女，每天夜不成眠、食不知味而暴瘦，子女一度懷疑罹患癌症等重病，再三追問才得知是涉入刑案。

一審台中地院認定，羅婦只是跟鄰居合資簽賭，沒有營利，非小組頭，改依賭博罪判處罰金1萬元；檢方上訴後，律師辯護說，羅婦承認在客廳傳真機簽賭，但住處客廳不是公共場所，不符合賭博罪要件。不過台中高分院認為，羅婦在住處傳真簽賭，與親自到組頭的簽賭處沒有差異，視同在公共場所或公眾得出入場所簽賭，維持一審原判確定。

盡孝反害媽媽涉罪 自責

羅婦女兒自責說，她送傳真機是盡孝，沒想到讓媽媽涉罪，只能安慰媽媽寬心，繳罰金後「就沒事了」。