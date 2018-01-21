撲火護妻女 男演員重傷

2018-01-21

林口半天2起高樓火警

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市林口區昨12小時內接連發生兩起高樓火警，初判皆因客廳電線走火釀災，消防人員疲於奔命，緊急疏散群眾，共9人輕重傷送醫，其中一名屋主是曾參與國片《傻瓜向錢衝》演出的40歲男子黃俊燦，他為了保護妻子及4歲女兒奮勇滅火，導致全身有18％的二度灼傷，所幸一家三口獲救，送醫後皆無生命危險。

警消調查，黃俊燦與妻小住在林口文化二路某社區13樓，昨晨3時許，黃男被濃煙驚醒，發現客廳陷入火海，他試圖撲滅火勢，同時打算叫醒住在客房的27歲小姨子，上半身反遭灼傷，黃男忍痛回房保護妻小並報案求救。

黃俊燦全身18%2度灼傷

警消趕抵發現濃煙及火舌已從大樓竄出，兵分多路上樓救援，疏散整棟大樓逾30名住戶，有消防人員直接背起長者逃出住處，在房間內找到黃男一家三口及小姨子共4人，另救出3名遭嗆傷民眾，7人送醫後均無大礙。

警消表示，起火戶的大樓共有16層，每層有3戶，住戶人數眾多，1小時後撲滅火勢；初步研判起火點位於黃家客廳，廚房及客廳共20坪全部燒毀，其他房間遭濃煙燻黑，確切起火原因仍待調查釐清。

昨天下午4時許，林口忠孝路三段一處社區大樓也發生高樓火警，濃煙不斷從10樓住家竄出，17歲少年逃出火場後，焦急地向消防人員表示48歲父親還在屋內，消防人員上樓救出意識清醒的少年父親，將父子倆送醫急救；火勢於20分鐘後撲滅，燒毀約10坪的客廳，所幸清點後並無其他民眾受困，正調查起火原因。