異國網戀有詐 熟女、人妻淪共犯

2018-01-21

〔記者洪定宏／高雄報導〕擁有大學學歷的王姓、吳姓半百熟女，對愛情產生憧憬，結識外國網友，談起從未謀面的異國戀情，卻掉進詐騙集團陷阱，不僅銀行帳戶被警示凍結，甚至淪為車手被捕，警方依詐欺罪嫌將兩人移送法辦。

警方調查，某醫學大學護理系肄業、英語流利的57歲未婚吳女，去年1月因警示帳戶被檢方傳訊，但她選擇相信愛情，仍多次幫對方領款數十萬元，轉匯到馬來西亞。高市左營警分局偵查隊指出，47歲已婚王女，本月8日到銀行欲存入29萬5000元時，行員發現是警示帳戶後報案，王女被帶回偵辦。

左營偵查隊指出，王女去年10月在臉書認識自稱於馬來西亞經商的JOE，她透過翻譯軟體與對方互傳訊息，雙方不曾見面，JOE要求王女提供銀行帳戶，王依指示開立兩個新戶，並將提款卡及密碼以國際快遞寄到馬來西亞給JOE。本月7日，JOE告知王女，其中一張提款卡無法使用，要她領出29萬5000元存入另一帳戶，王女照辦遭逮捕。警方請王女聯繫JOE派人取款，吳女不久後現身，警方發現她也是「跨國愛情騙子集團」被害人。吳女供稱，一年多前透過國際交友軟體認識自稱英籍波蘭人、在馬來西亞經商的PETER，多次幫對方領款轉匯。

警方追蹤JOE臉書，發現嫌犯又更改身分為美軍駐阿富汗喀布爾的資深探員，揭露詐騙真相後，隨即發覺王女跟吳女露出落寞的表情。