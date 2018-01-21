「事情可成」假濟公神諭 詐同修8千萬判1年

2018-01-21

〔記者吳政峰／台北報導〕周姓男子篤信濟公，經同為信徒的曹姓女子介紹，認識自稱投資南非國宅的邊姓女子，邊女以資金遭監管無法匯回為由，向周男借錢打官司，允諾事後連本帶利還7億元；曹女作法轉達濟公諭示「事情可以成」，周男誤信神明降旨，籌措近8000萬元給邊女，事後向南非駐台辦事處求證才知受騙，台北地院依詐欺罪判邊女徒刑1年。

據悉，邊女於97年表示投資南非國宅工程，獲益款因遭監管無法匯回台灣，詢問周男有無意願出資打官司，待日後勝訴，將給10倍報酬；周男請曹女詢問濟公意見，曹女作法後傳遞「事情可以成」的神諭，周男遂出借100萬元。

事隔5年，邊女又找上周男，出示南非高等法院、南非共和國司法與憲法發展部門、南非豪登省等官方文件，宣稱南非官方、銀行等機關需要手續費，且獲益款金額龐大，需要出動武裝車、裝甲車護鈔，但手邊沒錢，希望周男協助。

周男再度請曹女請示濟公，仍得到「成」的指示，他便向財力雄厚的楊姓親友等人籌資，1年5個月內共交付30次、約7500萬元給邊女。由於金錢有去無回，周男想再問濟公意見時，曹女避不見面，邊女又謊稱：「化痛苦為力量，師父（濟公）說成一定成。」還稱一個月後可支付7億4820萬元，並簽下本票與切結書擔保。

然而，邊女屆時沒付錢，還要周男再交付2筆約335萬元，周男再度中計給錢，事後起疑向南非駐台辦事處查證，才知文件全是假的，堅持提告邊女涉詐。

法官指出，邊女明知自己無力償還鉅款，卻在簽完切結書後，又跟周男索取335萬元，顯有詐欺取財犯意，判刑1年，沒收335萬元犯罪所得；法官好心提醒周男，可主張發還這筆錢。

至於邊女先前騙取的30筆約7500萬元，因邊女提出與南非律師的電郵往來，主張律師確有叫她交付這些錢，法官認為無法證明邊女有無詐騙犯意或單純相信律師說詞，證據不足判無罪，全案均可上訴。