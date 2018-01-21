3小時逮到槍手 高鐵清查幫大忙

2018-01-21

〔記者陳恩惠／台北報導〕松菸文創園區前天遭槍擊，台北市警方查出槍手逃逸路線後，趕往高鐵桃園站清查，經由台灣高鐵公司協助追查CCTV及票務系統資料，證實林嫌以現金購買833車次自由座往台南的車票，於是通報台南站全員配合辦案，當林嫌走出閘門口便遭逮捕。

對於林嫌攜槍搭高鐵逃逸，鐵路警察局表示，除非事前取得相關檢舉情資，否則無法主動查緝，以免侵犯旅客搭車的權益及隱私。鐵警表示，為維護列車及搭乘台、高鐵旅客安全，平時會有「護車大隊」、由便衣警察混編在各列車車廂及各站體，執行「護車勤務」巡邏。