黑幫２度囂張開槍 警肅槍大掃蕩

2018-01-21

富邦建設挨槍續集

〔記者邱俊福、黃建豪／台北報導〕台北市松菸文創大樓再度遭惡徒開槍威嚇，警方分析案情，認定是去年11月開槍恐嚇大樓內富邦建設的「第二集」，全案與松聯、牛埔等幫大哥介入龐大土方利益關係密切。由於黑幫公然囂張挑戰公權力，台北市警局即起展開肅槍、掃黑掃毒「八日專案行動」，全力打擊和壓制黑幫氣焰。

八日專案捍衛公權力

前天持衝鋒槍對空鳴槍威嚇的槍手林志遠，到案後堅稱是1名中國友人出10萬元教唆他開槍，開了幾槍「記不得了」，只知開了很多槍，應至少有10多槍。警方根據在現場找到的3顆彈殼，同時林嫌落網時在其衣服內找到1顆彈殼，再加上林嫌供稱犯案後搭計程車時，從衣服內掉落7、8顆彈殼，警方估計林嫌光天化日下至少連開11槍，行徑乖張，昨遭收押。

檢警認定他的說法是想轉移真相，把幕後藏鏡人推給「人在中國」的中國籍友人，甚至懷疑這個人根本是虛構不存在的「空氣人」，目的是為了掩護真正的上手。

警方調查，通常建設公司都會找營造商負責發包土方工程，所以過去黑幫欲介入時，都是在工地或朝營造商開槍示警，但富邦建設卻由建設公司指定，非營造商決定，研判因此遭開槍示警，而去年發生疑似針對北市中山區一處建案土方利益的槍擊案後，公司董事長與該建案承辦人員都已撤換。

柯Ｐ肯定警迅速破案

對於台北市松菸文創園區3個月內發生兩起槍擊事件，台北市長柯文哲昨天說，他甫上任時第一起槍擊案花11天才抓到人，前天槍擊案3個小時半就抓到，單位已是「小時」不是「天」，會提高犯罪成本，提升嚇阻犯罪效果。柯還說，他已交代北市警局長陳嘉昌，未來只要開一槍就是「連坐法」，警察會抄掉相關的組織、人員，對嫌犯有更大的嚇阻力量。