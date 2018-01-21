尬車追撞員工？小開燒成焦屍

3人駕2車夜遊
〔記者吳仁捷／新北報導〕21歲家具廠洪姓小開昨晨駕駛BMW轎車，搭載陳姓同事與駕駛另車的陳姓同事夜遊，目擊者指稱兩車疑似競速尬車，行經新北市土城擺接堡路段，洪男失控先擦撞陳男汽車，再猛撞台65線高架橋基座，造成BMW斷成兩截，洪男受困起火車內被燒成焦屍，另2人獲救，車禍原因有待警方進一步釐清。
BMW斷成兩截
新北市消防局昨晨2時45分獲報，土城擺接堡路發生嚴重車禍，消防及救護車到場發現，一輛銀色BMW斷成兩截並起火，另一輛福特轎車也遭撞擊，BMW副駕駛座25歲陳姓乘客逃出車外，告知兩車駕駛都還在車上。
消防員一邊滅火，並破壞福特車體救出19歲陳姓駕駛，救護人員將2名陳男送醫，傷勢均無大礙，消防員撲滅BMW火勢後，驚見洪男燒死在駕駛座上。
警方過濾監視器發現，案發前福特開在BMW前方約100公尺，當BMW行經上坡彎道，疑因失控衝向福特，兩車碰撞後轉了近180度，雙雙衝向人行道，其中BMW撞上高架橋基座，車身斷成兩截，BMW副駕駛座的陳男腳被卡在車內，一名目擊者協助將陳男救出，回頭要救洪男，因BMW火勢猛烈，只能等待消防人員救援。
目擊者指稱，當時他從後方隱約看見兩車疑在尬車競速，警方過濾監視器，發現一前一後沒有並駕，福特轎車駕駛陳男初測沒有酒駕，尚未製作筆錄，洪男則需驗屍時才能確認能否抽血檢測，目前先將福特駕駛陳男列為過失致死嫌疑人。
家人到場崩潰
洪男父親、家人趕到現場，發現愛子已成焦屍，難掩哀慟，透露愛子在家中經營的家具廠上班，不清楚為何會發生意外，無法接受事實，表示要先處理好愛子後事，再追究刑責。
警方呼籲，近年受競速電影影響，常有駕駛超速競飆，常釀嚴重傷亡，危害用路人，呼籲駕駛依照速限行駛，避免害人害己，賠上生命還要吃官司、賠錢。