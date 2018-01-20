松菸文創又被砰 槍手攜衝鋒槍搭高鐵 抵台南就逮

2018-01-20

〔記者邱俊福、王冠仁、吳俊鋒／綜合報導〕男子林志遠昨持蠍式烏茲衝鋒槍，在台北市松菸文創大樓旁馬路對空連開3槍後，搭計程車到高鐵站南下逃亡，警方迅速在台南高鐵月台逮捕他，起獲作案槍彈。警方追問開槍動機，林亂扯：「博杯啦」，後來又改說曾跑路到中國廣州，一名中國友人拿10萬元要他來松菸旁開槍；警方仍認為他規避真相，轉移焦點。

疑與恐嚇富邦建設有關

警方初步調查，38歲林嫌有槍砲等前科，沒有幫派背景，因去年底松菸文創園區內富邦建設辦公室，發生黑幫介入土方工程找人開槍案，槍手也是放槍後就南下逃逸，警方不排除兩起槍擊案有關，正深入釐清。

先攔小黃等候 開完槍速逃

林嫌昨天下午1時先在文創大樓外攔下一輛排班計程車，告訴運將要搭遠途，要求車子等候，隨後持槍走到緊靠大樓的路邊遊覽車停放區，站在兩輛遊覽車中間對空鳴發2槍，再走到對面等候的計程車，搭車前再對空開1槍。1名遊覽車司機當時在車內滑手機，聽到槍響抬頭發現林開完槍就坐進計程車離去。

遊覽車司機聞槍聲目睹過程

警方循線查出林搭車到桃園高鐵站，再搭下午2時32分的高鐵到台南，刑事局聯繫台南市歸仁警分局，台南警方在月台守候，列車下午4時11分抵達，林一下車就遭逮捕，在其隨身包內起獲改造烏茲衝鋒槍、2個彈匣及16發子彈。

去年底，台北市松菸文創園區內富邦建設大樓，翁姓男子偽裝成便當外送人員進入7樓辦公室，朝天花板開1槍後逃逸，警方研判牛埔幫與松聯幫份子想介入土方工程遭拒，找翁開槍警告。