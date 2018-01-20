人犯直播抽菸撩妹 警還掏槍讓他欣賞

2018-01-20

〔記者陳薏云／新北報導〕23歲男子林偉男因運毒被判刑2年，未報到遭通緝，前晚被新北市中和警分局南勢派出所查獲，6名親友到派出所探視，警方竟放任親友在所內開直播，林男還視訊把妹；更誇張的是，竟有警員與林男等人一起吸菸嘻笑，警員還掏出警槍給林男「欣賞」。影片被PO網後，有網友諷「警匪一家親」，中和分局驚覺事態嚴重，緊急將在場4警全部處分，其中吸菸又秀槍的員警惠譯賢遭記過調職，並連坐處分警所主管。

通緝犯揪來親友 警抽菸相談甚歡

在超商打工的林男，前年協助接收美國寄來的大麻，被依運輸第二級毒品罪判刑2年，因未報到執行遭通緝。18日下午5時，他步行經過新北市中和區得和路、安樂路口，被南勢派出所員警逮捕。

林被帶進警所後，表示想與親友聯繫，警方便將林的手機交還給他，林呼朋引伴叫來6名親友。警方讓他們在備勤室聊天抽菸，1名員警坐在門口戒護，眾人愈聊愈起勁，竟在臉書開直播，林的友人稱「要被關兩年了，有什麼話想說」、「我們在警局裡面抽菸」，林還拿著手機跟女性友人視訊，聽來似在泡妞。

眾人起鬨說奪槍 警才收槍

直播影片後半段，惠員走進備勤室坐在林男旁，未制止直播，反而與一群人抽菸相談甚歡，林告訴惠員「你的槍快掉了！」惠員開玩笑地把槍拿出來晃一下給林欣賞，親友起鬨「奪槍囉」，惠員將槍收進槍套。之後又有3警進入備勤室，也未阻止直播，眾人有說有笑。

1警記過調職、3警申誡 主管連坐

影片前晚在臉書社團「黑色豪門企業」曝光，網友紛紛留言「那些警察完蛋了」、「警察年終沒了」、「這個嫌犯是有特權嗎…」點閱率逾4萬，貼文隨後於凌晨刪除。

中和分局表示，警專32期畢業的惠員從警2年2個月，皆在南勢所服務，因未制止不當行為又吸菸，將他記過2次調至警備隊，另3警申誡2次，所長李明川及副所長高禎江各記過1次；違反菸害防制法部分函文給衛生局開罰。

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