套房起火 臥病老夫妻活活燒死

2018-01-20

〔記者張瑞楨、黃鐘山、陳薏云／綜合報導〕台中市東區東南街一處集合式住宅的7樓套房，昨天上午發生火警，套房內因病行動不便的85歲林姓老翁及78歲洪姓妻子，逃生不及葬身火窟，另有一名女住戶嗆傷。因房內床鋪附近有使用電暖爐，屋內易燃物多，加上床鋪與周圍物品炭化嚴重，以致起火原因是否為電暖爐使用不慎造成，正鑑識釐清中。

查是否電暖爐使用不慎

台中市消防局調查，這處住宅的7樓有10多間套房，起火套房面積僅約21平方公尺，但火勢一度猛烈，消防員先把同樓層52歲女住戶救下來，幸僅輕微嗆傷，另有一對年輕男女受困陽台，用雲梯車協助脫困。火勢控制後，在起火套房發現老夫婦陳屍浴室與床鋪，已成焦屍。

鄰居表示，林翁中風行動不便，洪婦也因糖尿病等疾病臥床，子女平時不在身邊，由社會福利機構提供送餐與協助洗澡等居家服務，兒子定期於週日來探視照顧。

台中市都市發展局及消防局指出，該棟大樓於1996年領取使用執照，現場建築圖為套房格局，非違章建築，也沒有違規隔間問題。

內政部消防署統計，近3年全國已發生16起因使用電暖器不慎造成死傷的案件。消防署提醒民眾，電氣產品用久難免會故障或陳舊，使用電暖爐前一定要檢查插頭、電線有無破損。此外，電暖爐耗電量大，不應與其他電器共用插座，且勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，並與易燃物品保持距離。