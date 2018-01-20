不忍小女兒住療養院 夫妻退休親照顧

2018-01-20

〔記者吳仁捷、翁聿煌／新北報導〕黃家鄰居昨天感嘆說，黃女父母非常疼愛這位小女兒，不忍她住進療養院，夫妻從工廠退休後，特地租下案發住所照顧小女兒；鄰居懷疑黃女沒有按時吃藥控制病情，導致意外。

黃女二哥說，小妹沒有交過男朋友，高中畢業後在工廠當過一年作業員，之後失業，8年前曾再外出工作一段時間，回來後家人就察覺她的精神狀況有問題，求神問卜、就醫治療都沒改善，後來診斷有躁鬱症等病，父母生活也從此變了調。黃女殺父傷母後，她的二哥趕來問：「為什麼（殺父）？」黃女竟答：「他們罵過我」，讓二哥啞口無言。

新北衛生局輔導8年

新北市衛生局心理衛生及長期照顧科長杜仲傑表示，黃女為一級列管個案，患有思覺失調症，已對她關懷輔導約8年時間，依訪視紀錄，黃女在症狀活躍時會自言自語、思考不連貫、易怒、感覺有人想加害她、與家人起衝突等，訪視期間有配合服藥，症狀曾改善持續1、2年，但表現起伏不定。

去年訪視16次 一度穩定

杜仲傑說，黃女近期與家人衝突是在106年4月，衛生局當時強制送醫，治療後返家，衛生所持續訪視，106年共有16次訪視，其中10次成功訪視，黃女症狀雖漸趨穩定，但顯露拒絕訪視、畏懼等負面情緒，她的父母表示症狀大致還好，但退縮在家。

杜仲傑指出，精神疾病患者經定期、適當治療，不易發生類似暴力衝突，希望本案完成調查前，外界不要對精神病患輕易下定論，不宜與暴力劃上等號。