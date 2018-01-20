鎚殺睡夢中父親 女兒還擊傷媽媽

2018-01-20

只因：爸媽罵過我

〔記者吳仁捷／新北報導〕黃姓女子罹患躁鬱症、中度精障，昨天嫌母親在客廳運動太吵，竟持鐵鎚打傷母親頭部後，將母親反鎖陽台，再闖入臥室持鐵鎚拔釘器尖端，猛擊睡夢中的父親頭部，活活將父親頭蓋骨打爛致死，黃女被捕後說出弒父動機，竟是「因為爸媽罵過我」，警詢後被依殺害直系血親尊親屬及傷害罪送辦。

爸爸頭蓋骨被搗爛

新北市消防局昨天上午10時28分獲報，板橋區金門街傳出打架受傷，救護車到場時，62歲吳婦受困陽台，她稱遭33歲黃姓女兒持鐵鎚毆傷頭部，還被鎖在陽台，因黃女拒絕開門，消防員爬上2樓、破壞鐵門窗大鎖進入屋內，發現黃女在客廳發呆，吳婦走進臥室後驚叫：「我先生整頭都是血」，警、消見67歲黃男倒在床上，頭部遭到重擊，連頭蓋骨都被打穿，凶器鐵鎚就丟在床邊。

把媽媽反鎖陽台

警方將黃、吳送醫，再將黃女、凶器帶回警所，黃女冷靜告訴警方：「是我殺死他的」，因為爸媽叫她去看醫生、找工作，她與媽媽爭吵後，想起爸媽罵過她，先把媽媽趕去陽台，見爸爸還在睡，就拿鐵鎚打他頭，想叫醒他再殺死他，「沒想到怎麼打都叫不醒」；吳婦說，當時丈夫身體不適在休息，未料發生惡耗。

消防員破窗急救援

吳婦無奈透露女兒罹患躁鬱症8年，具攻擊性，親友鄰居都建議讓女兒住療養院，原以為女兒有吃藥就沒事，沒想到女兒無故發病，竟打死老伴。

目擊的鄰居表示，吳婦遭女兒關在陽台時，大喊「救人啊」，她聽到呼救趕快報警；鄰居也說，殺父的小女兒平常看起來乖乖的，也沒聽過鬧事，之前黃家雙親為照顧小女兒，曾租過命案現場這間房子，有段時間小女兒去住精神病院，房東改租給其他人，去年黃家又再搬回該處。