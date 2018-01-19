新制上路第1槍 逃土增稅913萬元 嘉市沒收不法所得

2018-01-19

〔記者王善嬿／嘉市報導〕刑法修正通過「沒收」新制於前年7月上路，嘉義市財政稅務局（原稱市稅務局）依新制追討1名鐘錶業者逃漏土地增值稅913萬餘元，開全國稅務機關第1槍。

過了法律追訴期 仍可沒收

嘉市鐘錶業者顏清宏涉嫌在92到93年間，利用僱員人頭分割土地逃漏土地增值稅，雖已過法律追訴期，嘉義地檢署予以不起訴處分，不過顏某逃漏稅的不法所得913萬6669元，經嘉義地檢署向嘉義地方法院單獨聲請宣告沒收，嘉義地院本月4日裁定沒收，全案可抗告。

顏清宏的女兒昨晚受訪表示，父親都依法辦理土地過戶，未偽造文書、刻意逃稅，且土增稅應向賣土地的人課徵，怎麼會追討到過戶土地的人身上？她認為，刑法新制上路，等同把逃漏稅當犯罪所得追討，對此不服，將提抗告。

市財稅局長林建宏昨表示，全案尚在司法程序，還未有定論，判決如確定，會依法追討，並由法務部行政執行署嘉義分署代執行。

裁定書指出，92年顏某將繼承自父親的1筆土地的2萬分之1，移轉登記到跟他情同父女的戴姓女員工名下，連同他的另9筆免稅地一起辦理共有土地分割，戴女便單獨持有這筆土地，隔年她賣出土地，所得價金2360萬餘元轉帳到顏清宏帳戶。

市財稅局查核發現戴女出售土地應繳納土增稅及滯納金共918萬4723元，要求戴女補繳，她不服而提行政訴訟，並稱不知顏清宏利用她的證件、印章將土地過戶給她，顏某因涉偽造文書被移送嘉檢調查，因已過追訴期，檢察官不起訴，然而依刑法新制向顏單獨宣告沒收不法所得。

承審法官認為，新法實施後一律適用，且雖顏清宏涉及的偽造文書罪嫌獲不起訴處分，但據高雄高等行政法院99年度判決，認定顏某利用買賣、分割等行為，與戴女為逃漏稅共犯，裁定沒收土增稅本稅913萬6669元。