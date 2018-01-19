人夫掰借位攝影 法官揪是自拍淫照

2018-01-19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕古姓男子勾搭上弟弟前女友，利用到澳洲遊學的機會，瞞著妻子提前返國，利用這段空窗期，住進小三租屋處共築愛巢，好巧不巧，古妻路過意外撞見丈夫「怎麼在國內？」還出現在小三工作的釣蝦場，跟蹤到小三的家，當場逮到丈夫僅著內褲，房內滿是互動親密的自拍照與情趣用品，2人堅稱是性感藝術照，古男還辯稱自己只是「借位工具人」，但法官認定是小三拿自拍棒的照片，根本不是借位攝影的藝術創作，不採古男辯詞，判2人需連帶賠償正宮20萬元！

講得很藝術 其實靠自拍棒

古妻說，她與古男育有1子1女，2014年底丈夫辭去工作、鮮少返家，去年7月又說要去澳洲打工遊學，期間偶爾會以LINE聯繫，未料丈夫去年10月瞞著她偷偷回國，還劈腿弟弟的林姓前女友，共同住在林女租屋處。

去年10月9日古妻經過林女工作的釣蝦場，意外發現「在澳洲打工遊學」的丈夫竟出現場內，古妻不動聲色隔天跟蹤林女返家，當場逮獲丈夫僅著內褲在套房內，床舖上放著情趣用品，還發現丈夫與林女互動親密的自拍照片，這才得悉2人有不當交往行為，憤而對2人連帶求償60萬元。

古男與林女說，套房原本是林女承租自住，因古男借住該處，林女遂將套房借古男暫住，2人只是一般朋友，未同居一室，古妻闖入套房當天，林女是回去拿東西；照片則是古男協助林女拍攝的性感藝術照，他的動作只是借位，沒有跟林女有不當接觸。

法官勘驗照片，發現除男性衣物、鍋碗瓢盆等生活用品外，還有女性衣物、衛生棉等女性用品，浴廁內有2人份盥洗用品、床上有情趣道具；被告2人自拍合照有赤裸上身、親吻、摟頸、擁抱等親暱互動，也有古男撫摸林女胸部畫面，已逾越一般異性朋友交往範圍，足以證明有超友誼及同居親密關係。

法官認定，2人辯稱照片是性感藝術照，但從照片拍攝場景、角度、距離來看，都是林女用自拍棒所拍，難認有表現創作者追求的藝術效果，2人抗辯均不足採信，判2人連帶賠償20萬元給古妻。