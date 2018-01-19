絲襪控竄出 櫃姐慘遭跟蹤1年

2018-01-19

〔記者王捷／台南報導〕台南一名百貨公司櫃姐小婷（化名），從一年多前就遭一名身型壯碩的男子盯上，男子疑常騎車在她公司附近埋伏，尾隨穿短裙的櫃姐，還大剌剌的停在小婷旁邊，坐在機車上彎下腰，幾乎貼在小婷大腿旁，誇張行徑讓她直呼噁心，小婷日前拍到男子的身影，貼到「櫃姐群組」，發現有其他櫃姐也受害，向警方求助，警方已掌握男子的身分，先通知男子的家人，並朝妨害自由罪嫌偵辦。

小婷說，為了省事，不想到了百貨公司再換制服，所以騎車時總是套裝配絲襪，加外套就騎去上班，豈料一年多前遭到男子盯上。

彎腰看腿很誇張

小婷發現男子跟蹤時，已經在家附近加油站停等紅綠燈，當時眼角瞥見，男子騎車停在她旁邊，誇張的彎下腰來，頭很靠近她的大腿看，她嚇到狂按喇叭飆車回家，隔天立刻去買圍裙穿在外遮掩，不久在路上竟又發現男子跟蹤另一個穿百貨裙裝制服的櫃姐，一樣彎腰看大腿，那名櫃姐嚇到尖叫，她衝過去按喇叭逼走男子。

小婷為了甩掉男子，一年來不只買了圍裙遮掩，還換了機車、安全帽仍甩不掉噁男，只要一沒穿圍裙，男子就出現身邊，一年來被她發現至少有4次，但是苦無拍到噁男照片。

16日終於拍到男子停在她旁邊的畫面，帶著照片報案，並把男子影像PO在櫃姐的群組，這時也有其他櫃姐跳出來，自稱也遭男子跟蹤，懷疑男子都在百貨公司員工停車場附近埋伏，選擇穿短裙、絲襪下班的櫃姐跟蹤。

小婷擔心，如果再不嚇阻男子，擔心男子會做出更激進的舉動，警方指出，已鎖定男子的車牌，會先通知男子的家長，告知家長男子的行徑，並朝妨害自由方向偵辦，呼籲有受害者若發現男子時趕緊報案，警方將到現場依現行犯逮捕。