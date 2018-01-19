翁困消波塊2天 「順風耳」族人尋獲

2018-01-19

撿手機卡消波塊縫隙

〔記者吳仁捷／新北報導〕70歲陳姓老翁，本月16日下午出門散步後失蹤，兒子動員12名族人協尋，昨天上午在三鶯橋下消波塊裡，發現卡在深約3公尺縫隙內的陳翁，救護人員以吊掛方式將人救起，陳翁近2天未吃未喝，撐過低溫寒夜，幸運僅有輕微脫水情況，眾人直呼「福氣」！

兒子發動族人搜尋

陳姓原住民老翁居住在新北市三鶯橋下的三鶯部落，平日常在部落附近壘球場邊或橋下散步，16日下午4時，他照例到三鶯橋下閒晃，攀爬消波塊時發現手機掉落，他跳進消波塊縫隙間撿手機，發覺手機已掉進溪水裡，想爬回消波塊時，才發現自己卡在縫隙內動彈不得，他試圖呼救，但沒人聽到，就這樣一直卡在縫隙內。

微弱呼救聲幸被聽到

陳翁兒子發現父親失蹤，發動族人搜尋，直到昨天上午9時，一名族人隱約聽見三鶯橋下傳來呼救聲，通報新北市消防局救人，所幸陳翁沒有外傷，獲救時還有力氣對救護人員說：「真不好意思，沒力爬起來！」經初步檢查，確定陳翁僅輕微脫水，將他送醫。

穿得夠保暖撐過寒夜

陳翁說，一開始呼救半小時，喊到聲音啞了也沒人發現，想起幼年上山打獵時，族人所教授的求生技巧「要冷靜待在受困處保存體力」，決定平靜待救。

救護人員說，一般人在沒有外力影響下，不吃不喝可生存7天，但16、17日晚間低溫僅約17度，對7旬男子來說仍十分險峻，研判陳翁身穿連帽羽絨衣夠保暖，加上消波塊遮蔽冷風，讓他撐到幸運獲救。