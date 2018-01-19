「醉」高紀錄 16次酒駕被逮 恐關13年

2018-01-19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕周姓男子習慣性酒後就騎車，卻又經常被警方攔檢送辦，前天他再度酒駕被抓，警方調出他的「酒駕史」資料看了嚇一跳，周男竟創下史上最高的第16次酒駕超標遭查獲紀錄，更嚴重的是，他已被判決執行、加上還在訴訟中的案件，總加刑度至少13年多，也將是單純酒駕無肇事紀錄坐牢最長的「台灣冠軍」；周男當場神情落寞說：「這下要被關很久了！」

上工喝酒還逆向騎車

警方調查，51歲周男在工地當鐵工或油漆粉刷為生，他只要工作就會喝酒，喝了酒又總是不信邪仍騎車；他說，當天是今年第一天上班，想說跟同事在鐵工廠內喝一瓶保力達藥酒，喝了2個小時，沒想到因逆向騎機車，被基隆市警二分局安瀾橋派出所員警簡靖騰、胡凱文攔下查獲，酒測值高達0.91。

警方發現，他之前已15次酒駕遭查獲，光是去年8月至今就被抓7次，前10案判決執行，第11到第14案判刑後上訴中，第15案正在審理，已多次被判刑1年多，也數度因酒駕進出監獄。

同一警察就抓到3次

這次是第16案，巧的是和第15次都在基隆市中正路相同地點被抓，同時是第3次被員警簡靖騰查獲；簡說，一看到這位酒駕常客，就研判他恐怕酒駕，酒測後果然超標。

戒酒治療戒不掉惡習

據了解，周與老母親同住，因為零工的工期不穩定，收入也不穩定，第12次酒駕時，還被判決入獄前先接受戒酒治療6個月，但卻戒不掉。

涉公共危險罪再送辦

警方昨再度依公共危險罪將周男送辦，他表示，至少要被關7、8年（精算後的刑度為13年多），不知道什麼時候才能出來。