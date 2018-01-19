諷網紅女律師酒店化、躺著賺…法界補教名師 被起訴

2018-01-19

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱「撲吼獅」的刑事訴訟法補教名師莫孟衡，去年初在臉書分享美女律師黃靖芸的粉絲專頁上留言「現在律師都酒店化了」、「躺著賺也是要會樂器的」等語，黃女提告；台北地檢署認為，莫以酒店化、樂器等雙關語來暗示性交易、口交，將他依公然侮辱罪起訴，向法院聲請簡判。

莫孟衡曾在台灣大學博士班及公費留學等考試中取得榜首，出版「刑事訴訟法題型破解」、「任何人都可以學會的解題術 刑事訴訟法」等書，在司法特考補教圈中名氣響亮；執業3年的黃靖芸，是近年竄紅的年輕美女律師，經營的粉絲專頁擁有近3萬名粉絲追蹤。

檢方調查，去年1月24日，莫孟衡在臉書分享黃靖芸的粉專「黃靖芸律師。生活法律沙龍」，留言提及酒店化等字眼，之後又在該留言下方回覆「為什麼不說一杯茶多少錢？有沒有外送？」「…就算躺著賺也是要會樂器的」等。

黃靖芸經友人截圖告知，認為自己年輕女律師的形象被物化，控告莫男。莫在庭訊時承認PO文，辯稱台灣每年有900多人考取律師，他只是擔憂律師的素質低落，感嘆律師應專業化，而他所稱的酒店是指古代文人飲酒作樂之處，無意貶損黃女的社會評價。

女律師盼他道歉

黃靖芸認為，若有關注她經營的粉絲專頁，就能知道完全沒有與飲酒作樂或交朋友有關的聯想，希望莫能夠向她道歉。

檢方勘查留言認為，莫是司法專業的補教名師，臉書有上千名追隨者，卻對剛執業的女律師心生輕蔑，使用「酒店化」等雙關語評論對方，確已損及黃的人格。