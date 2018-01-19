暴夫殺妻像殺雞 追到岳家鋸頸亡

2018-01-19

想自殺沒勇氣 逃6小時落網

〔記者湯世名／彰化報導〕凶殘鋸斷頸動脈殺妻！34歲男子王中佑與29歲妻子許沛鈴結婚2年多，許女多次遭王男家暴提出離婚，日前帶著1歲兒子躲回彰化市娘家，沒想到王男昨天直闖許家，將許女從2樓拖到1樓，持美工刀像「殺雞」般切鋸許女脖子，許女當場氣管斷裂噴血身亡，許女妹妹目擊慘況，拿手機蒐證及制止王男殺人，王竟撲上去勒頸欲滅口，幸許妹掙脫奪門逃出，王男犯後逃亡6小時落網，自承殺妻，但沒勇氣自殺。

警方調查，王男和許女住台中市龍井區，在彰化縣同一家玻璃公司上班，婚後王男多次對許女家暴，許女只要被打就帶著兒子回彰化娘家，但從未報警聲請保護令，許女不堪頻遭毆打，最近終於決定離開丈夫，提出離婚但遭拒。

小姨子目擊 遭掐脖險滅口

許女本月13日又逃回娘家躲避暴力，並於離家前再提離婚，王男情緒失控，昨天上午10時下班後，從台中市開車趕到許女娘家，直接開門進入奔上2樓與許女吵架，抓著許女頭髮拖到1樓客廳與飯廳間，持預藏美工刀朝許女脖子狠切，接著鋸割多下，許女當場死亡。

許女妹妹聞聲抱著許女兒子下樓，見王男殺姊，驚嚇大喊「住手」及拿起手機蒐證錄影，王男殺紅了眼，搶過手機砸爛，還狠掐許妹脖子，許妹使勁掙脫逃出戶外高喊：「殺人了，救命！」鄰居聞訊趕來阻止，仍遭王男駕車逃逸。

屢次被打 妻逃回娘家想離婚

彰化警分局循線追查，追蹤到王男轎車停在台中市大肚區萬興路福德橋上，下午4時30分發現王男在橋上來回踱步，上前逮捕，從他口袋內起出凶刀，王承認：「妻子是我殺的！」宣稱想要自殺，但沒足夠勇氣執行。

傷心岳父…到底有何深仇大恨

許父抓狂要找王男算帳，痛斥惡女婿：「是有什麼深仇大恨？脖子幾乎都砍斷了，像在砍甚麼一樣！」許母哭到幾乎昏厥，泣訴女兒常被王男家暴，日前女兒又被打，才會逃回娘家躲避和散心，沒想到王竟追上門來殺人。鄰居說，昨天上午看到王男開車過來，正巧碰上郵差送信，王還親自收信。

昨一度傳言王男懷疑許女外遇，警方表示此部分有待調查；許女家人否認許女外遇。許女親友氣稱要到警局「堵人」，警方已加強戒備，防範意外。